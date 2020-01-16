شكرا لقرائتكم وفاة لاعب بفريق المصري البورسعيدي بأزمة قلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى اليوم عبد الرحمن هاني حمدان لاعب فريق المصري البورسعيدي تحت 19 سنة نتيجة إصابته بأزمة قلبية خلال مشاركته بمبارة خماسية مع أصدقائه بنادي الصيد ببورسعيد.

نعى ِمجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية والمدير التنفيذي للنادي والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون ينعون بخالص الحزن والأسى وفاة الناشئ عبد الرحمن هاني حمدان لاعب فريق المصري تحت 19عام مواليد "2000" ونجل هاني حمدان لاعب النادي المصري خلال الثمانينيات والذي رحل إلى جوار ربه منذ قليل إثر أزمة قلبية مفاجئة.

والنادي المصري إذ ينعى لاعبه الناشئ عبد الرحمن حمدان ، فإنه يتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تعادل فريق المصري البورسعيدي ، مع نظيره أسوان بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما علي استاد الجيش بالسويس ، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

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أحرز هدف الأول لأسوان فادي فريد في الدقيقة 12 ، وتعادل عمرو موسي قائد فريق المصري البورسعيدي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء ، ويعود أسوان للتقدم عن طريق محمد جابر في الدقيقة 59 من ركلة جزاء ، ليتعادل عمرو موسي مرة أخري من ركلة جزاء في الدقيقة 65 ،وشهدت المباراة احتساب أحمد العدوي جكم المباراة ، 4 ركلات جزاء ، بواقع 3 ركلات للمصري وركلة واحدة لأسوان .

وبهذه النتيجة ، يستمر المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى أربعة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما أستمر أسوان في المركز الأخير برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 6 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 22 هدف.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: حارس: أحمد عبد الفتاح، في الدفاع: بهاء مجدي – سعيدو سيمبوريه – أحمد حامد "شوشة" – كريم العراقي، في الوسط: عمرو موسى – فريد شوقي، أمامهم: شيخ موكورو – إسلام عطية – مفتاح طقطق، في الهجوم: أوستن أموتو..

فيما جاء تشكيل أسوان كالتالى: مسعد عوض، عبد الله السنجهاوي ، ابراهيم القاضي ، جابر ميدو ، الحسيني سمير ، مصطفي ديدوار ، احمد فتحي ، عبد العزيز امام ، احمد الصغيري ، محمد الصباحي ، فادي فريد.