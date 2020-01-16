شكرا لقرائتكم أشبيلية يعلن تعاقده مع المغربي يوسف النصيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أشبيلية الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع النجم المغربي، يوسف النصيري، مهاجم فريق ليغانيس مقابل 20 مليون يورو (3ر22 مليون دولار)، في انتظار إتمام الفحوصات الطبية.

ويسعى أشبيلية، الذي يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني حالياً، لحل مشاكله الهجومية من خلال التعاقد مع النصيري، الذي أحرز أربعة أهداف في 18 مباراة لعبها مع ليغانيس هذا الموسم.

Advertisements

واكتفى الفريق الأندلسي بتسجيل 24 هدفاً فقط في 19 مباراة لعبها في بطولة الدوري حتى الآن.

وذكر أشبيلية في بيان: المهاجم الذي وصل إلى مدينة أشبيلية يوم الخميس لاستكمال الفحوصات الطبية، وقع على عقد مدته خمسة أعوام ونصف العام حتى 30 يونيو عام 2025.

يذكر أن النصيري أحرز هدفا للمنتخب المغربي خلال تعادله 2 - 2 مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا عام 2018.