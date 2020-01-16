شكرا لقرائتكم سولشاير لا يضمن مشاركة راشفورد أمام ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ‬قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يوم الخميس إن الشكوك تحوم حول مشاركة المهاجم ماركوس راشفورد عند زيارة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم‭ ‬يوم الأحد.

وأصيب راشفورد، الذي سجل 14 هدفا في الدوري هذا الموسم، في ظهره بعد نزوله بديلا في مباراة الإعادة أمام ولفرهامبتون واندرارز بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء.

وأبلغ سولشاير مؤتمرا صحافياً "سيخضع لفحوص خلال الأيام المقبلة وسنرى كيف تكون حالته يوم الأحد، لم أكن أريد أن يلعب (أمام وولفرهامبتون) وأعتقد أنه تعرض لضربة بالركبة في ظهره وعانى لبعض الوقت. قررنا إراحته (من المشاركة أساسيا أمام وولفرهامبتون) لكننا كنا بحاجة للفوز. ساهم في هدف الفوز وكان هذا إيجابيا لكن ارتد بنتيجة عكسية".

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وسيشكل غياب راشفورد ضربة قوية ليونايتد أمام غريمه ليفربول الذي فاز 20 مرة في 21 مباراة بالدوري هذا الموسم ويتصدر بفارق 14 نقطة. ويونايتد هو الفريق الوحيد الذي انتزع نقاطا من ليفربول بعد تعادلهما 1-1 في أولد ترافورد في أكتوبر تشرين الأول الماضي عندما هز راشفورد الشباك.

وتابع المدرب "هو في قمة مستواه هذا الموسم بالتأكيد لذا سنفعل كل شيء ممكن لتجهيزه لمباراة الأحد ولكن اذا لم يكن جاهزا سنلعب بدونه".

ويحتل يونايتد المركز الخامس بفارق 27 نقطة خلف ليفربول الذي لم يخسر بملعبه أنفيلد منذ أبريل 2017.

وقال سولشاير "وجدنا طريقة رائعة للعب ضدهم وكنا نستحق النقطة. سننتظر ونرى ما سيحدث".