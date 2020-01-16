إنفوجراف .. عبد الله السعيد يدخل نادى المائة فى الدوري المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز نادى المائة بالدوري المصري، عقب تسجيله الهدف العاشر له هذا الموسم مغردا فى صدارة قائمة ترتيب هدافي المسابقة . عبد الله السعيد احتسب لصالحه الهدف الذى سجله بيراميدز أمام الاتحاد السكندرى اليوم فى المباراة التى جمعتهما بختام الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز، وأنتهت بالتعادل 1 / 1 . هدف عبد الله السعيد فى مرمى الاتحاد والذى أوصله لنادى المائة ، جاء من ركنية حولها عماد السيد حارس زعيم الثغر داخل مرماه. Advertisements عبد الله السعيد سجل أهدافه الـ 100، مع ثلاث أندية لعب بصفوفه خلال مسيرته الكروية وجاءت كالتالى: الإسماعيلى 36 هدفا خلال الفترة من 2003 حتى 2011 الأهلى 50 هدفا خلال الفترة من 2011 حتى 2018 بيراميدز 14هدفا أكمل بها صاحب الـ34 عامًا المئوية مع بيراميدز الذى انتقل إلى صفوفه فى يناير 2019 موزعة ما بين أربعة أهداف في الموسم الماضي (2018-19)، قبل أن يسجل هذا الموسم عشرة أهداف .

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