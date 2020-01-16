شكرا لقرائتكم خبر عن الإتفاق السعودي يترقب موقف وليد ازارو مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الإتفاق السعودي موقف وليد ازارو مع النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري ، واستمرار اللاعب من عدمه بعد تعاقد القلعة الحمراء مع المهاجم السنغالي اليو بادجي قادما من فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجاري.

وكان الإتفاق على وشك ارسال عرض رسمي لشراء وليد ازارو مع الأهلي قبل ان تخرج انباء عن وجود نيه داخل الإدارة الحمراء للاستغناء عن المهاجم الدولي مجاناً ليعيد الاتفاق من تفكيره حيث يرغب حاليا في الحصول علي خدماته مجانا حال استغناء الأهلي عنه.

وتوترت علاقه ازارو بالأهلي بعد خلافه مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق كما تم تغريم اللاعب 100 الف جنيه بعد تلك الأزمة.

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ويعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي اجتماعات مكثفة مع جهاز الكرة ولجنه التخطيط خلال الساعات الجارية لحسم مصير ازارو.