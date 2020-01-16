كيشو يحرز ذهبية بطولة إيطاليا الدولية للمصارعة

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وحقق لاعبو المنتخب ميداليتين فى البطولة، حيث حقق عبداللطيف منيع الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على لاعب فنزويلا 4/0، بينما حقق أبو حليمة الميدالية الفضية والمركز الثانى.
وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: محمد مصطفى، ووائل حمودى، ومحمد ابراهيم كيشو، وأبو حليمة محمد ، و نور الدين هانى، ويرافقهم أشرف حافظ ال ى يتولى تدريب منيع ، و محمد ابراهيم زقلط مدرب لباقى اللاعبين ، و احمد عمارة عضو مجلس ادارة الاتحاد رئيسا للبعثة .
محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوحيد الذى تأهل للأولمبياد حتى الآن بعد احتلاله المركز الخامس ببطولة العالم التى أقيمت خلال الشهرين الماضيين.
وتشارك منتخبات المصارعة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام فى الجزائر، فى الفترة من 6 إلى 11 من شهر فبراير المقبل، وترجع أهمية البطولة فى كونها من ضمن البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية التى ستقام فى طوكيو 2020 ، حيث يشارك منتخب كل من الحرة و الرومانية والنسائية .
ومن المقرر أن يستقر مسئولو اتحاد اللعبة على قوام المنتخب المشارك فى منافسات البطولة، من خلال عقد اجتماع لمجلس الإدارة، وكذلك البعثة الإدارية والفنية ورئيس البعثة.
توفى والد النجم العالمي دواين جونسون الشهير بـ"ذا روك"، المصارع العالمي روكي جونسون، وأعلن اتحاد المصارعة WWE رسمياً وفاة روكي من خلال بيان صحفي لها، حيث أشارت فيه إلى أن روكي جونسون توفي عن عمر يناهز 76 عاما، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، وحقق روكي جونسون نجاحا كبيرا بعدما تعاون مع توني أطلس، وأصبحا سويا أول أبطال فرق العالم من أصل إفريقي في تاريخ WWE، وتقاعد روكي جونسون واعتزل المصارعة عام 1991، وتبعه في مشواره الرياضي نجله دوين، والذي حقق نجاحا كبيرا قبل أن يوجه انتباهه إلى هوليوود.
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