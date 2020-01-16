شكرا لقرائتكم خبر عن بادجى: الانضمام للأهلي الأكثر تتويجا أفريقيا خطوة مهمة فى حياتى وقادر على ضغوطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى السنغالي آليو بادجي، المهاجم الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالانضمام إلى القلعة الحمراء ووصوله الى القاهرة ، وقال يادجي في تصريحات للموقع الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : "أنا في القاهرة الآن.. يلا يا أهلي" .

وجاء أليو بادجى قائلا " الخطوة المهمة جدا في حياته الاحترافية و أتمنى النجاح لي ولكم وأن نحقق بطولة دوري أبطال إفريقيا، أنا عائد لقارتي وأعلم قيمة الأهلي وواثق أنني سأتطور وأكتسب الكثير في هذا النادي العريق وأعلم حجم الضغوطات في الأهلي لكن علي أن أتحلى دائما بالإيجابية، وبذل أقصى ما أملك من الجهد والعرق، أحيانا تصيب وأحيانا تخطي لكن المهم أن تظل تحاول بأقصى ما لديك لتنجح.

وأضاف صاحب الـ 22 عاما، لدي بعض المعلومات عن الأهلي وأهميته الكبيرة داخل إفريقيا فهو الأكثر حصولا على دوري أبطال إفريقيا، أظن أكثر من 6 مرات، متأكد أنها خطوة مهمة للغاية في مسيرتي الاحترافية و مستوى لاعبي الأهلي الكبير سيساعدني على النجاح والتطور، تابعت الكثير من الأخبار الخاصة بالأهلي لأن لدي بعض الأًصدقاء الذين يلعبون في الدوري المصري، ومن يدري قد يكون الأهلي بوابتي للعب لمنتخب السنغال".

وصل السنغالى أليو بادجى، لاعب الأهلى الجديد، لمطار القاهرة منذ قليل، بعد الإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوى وكان برفقته أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بالإضافة إلى سمير عدلي.

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من المنتظر أن يخضع بادجى لكشف طبى صباح غدا الجمعة، قبل الانخراط فى تدريبات الفريق، حيث ستكون بداية مشاركته فى المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفنى لجاهزية اللاعب على كافة المستويات البدنية والفنية

وأعلن الأهلي صباح اليوم عن إتمام الصفقة، على أن ينضم للتدريبات مباشرة تمهيداً للاستعانة به فى مباريات الأهلى محلياً وأفريقياً، ورحّب المهاجم السنغالى باللعب للأهلى ما ساعد فى تسهيل المفاوضات لاسيما أن نادى رابيد فيينا لم يُمانع هو الآخر فى إتمام الصفقة، بشرط الوصول لاتفاق مالى وهو ما توصل اليه امير توفيق حيث انضم اللاعب مقابل 2 مليون دولار.

وتأتى صفقة الأهلى مع المهاجم السنغالى بعدما أبدى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، قناعته التامة بقدرات المهاجم السنغالى، وأكد فايلر أن اللاعب سيكون مُفيد تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالى، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولى الأهلى عن المهاجم السنغالى أن لاعب رابيد فيينا النمساوى لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه، وفى مقدمتها صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً ما يعنى إمكانية استجابته لتعليمات الجهاز الفنى بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب استفادة الفريق منه سنوات طويلة، فضلاً عن مهاراته الفنية والسرعة الواضحة التى يتمّيز بها.

واستقر مسئولو الأهلي على قيد السنغالى أليو بادجى، مهاجم الفريق الجديد، على حساب المغربى وليد أزارو، والذى خرج من الحسابات الفنية بشكل كامل، واستقر مسئولو الأهلى على رحيل أزارو، خاصة فى ظل عدم تقبل المهاجم المغربى لفكرة جلوسه بديلاً خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى ترغب الإدارة الحمراء فى قيد بادجى سريعاً للاستعانة به فى المباريات سواء محلياً أو أفريقياً.

ويُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.