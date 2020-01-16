شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يغرم لاعبيه 100 ألف جنيه.. وتجديد الثقة فى المزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس ادارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى توقيع غرامة مالية 100 ألف جنيه على اللاعبين الذين شاركو فى مباريات الدوري هذا الموسم ، بعد الأداء السيئ و خسارة النقاط ، حيث يتواجد الفريق فى المركز الـ17 برصيد 10 نقاط عقب الخسارة فى 5 مباريات و التعادل فى 7 و الفوز مباراة واحدة.

تأتى تلك القرارات عقب جلسة جمعت فايز عريبى رئيس النادى و أيمن المزين المدير الفنى للفريق الطنطاوى والذى قام بشرح العديد من الامور داخل الفريق و تحمل المسئولية كاملة خلال المباريات فى بطولة الدورى المصرى.

كما قرر مجلس طنطا تجديد الثقة فى الجهاز الفني لفريق طنطا بقيادة أيمن المزين المدير الفني للفريق.

يستعد فريق طنطا لملاقة نظيره الجونة ضمن مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدورى المصرى و المقرر لها يوم الثلاث القادم على ستاد طنطا الرياضى والتى ياتى اللقاء وسط جمهوره والتى يطالب بتصحيح المسار والعودة الى الانتصارات لمصلاحة الجمهور عقب الاداء الضعيف التى ظهروا عليه أمام الاهلى فى ستاد القاهرة الدولى .

حقق فريق الاهلي فوزاً كبيراً في بطولة بطولة الدوري وحصد الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا في اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.

سجل خماسية الاهلي، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز في 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما.

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وخسر طنطا فى ثلاث مباريات متتالية أمام أف سى مصر و الزمالك و الاهلى فى بطولة الدورى المصرى حيث كان قريب من الفوز على الأبيض و لكن عدم خبرة اللاعبين لم تحسم اللقاء .