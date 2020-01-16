حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 16/1/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16/1/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، محمد فضل أكد أن الاتحاد الإماراتى لكرة القدم سيتحمل تقريبًا تكاليف تذاكر انتقالات الاهلى والزمالك قبل مباراة السوبر. الاتحاد الإماراتى يتحمل تكلفة تذاكر سفر الأهلى والزمالك لخوض مباراة السوبر محمد فضل أكد أن الاتحاد الإماراتى لكرة القدم سيتحمل تقريبًا تكاليف تذاكر انتقالات الاهلى والزمالك قبل مباراة السوبر. أول فيديو وصور من وصول السنغالى أليو بادجي لاعب الأهلى الجديد بمطار القاهرة تنشر الخليج 365 الصور الاولي لوصل لاعب الأهلى الجديد السنغالى أليو بادجي، بصحبة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي، علي متن طائرة مصر للطيران القادمة من فيينا، بعد ان تعاقد معه النادي الاهلي بشكل رسمي. بناء على التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم على مواعيد المباريات التي تشارك بها الأندية المصرية في البطولتين الإفريقية والعربية .. قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواعيد بعض مباريات الجولتين 15 و 16 من مسابقة الدوري الممتاز تبعا لذلك. لبدري وجهازه الفني يتابعون مباراة الاتحاد وبيراميدز في الإسكندرية Advertisements يتابع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز في الدوري الممتاز على استاد المكس بالإسكندرية في الدوري الممتاز ، حيث يتواجد مع المدير الفني جهازه المعاون طارق مصطفي وسيد معوض، وأيمن طاهر، وأنيس الشعلالي. وصل السنغالى أليو بادجى، لاعب الأهلى الجديد، لمطار القاهرة منذ قليل، بعد الإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوى تعادل فريق المصري البورسعيدي ، مع نظيره أسوان بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما علي استاد الجيش بالسويس ، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري. يدرس الدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس اتحاد تنس الطاولة تقديم استقالته من عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أعلن حمادة صدقي، المدير الفني لسموحة، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السبت القادم، على ستاد حرس الحدود بالمكس ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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