أمير توفيق يكشف كواليس انضمام بادجي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إنه تم إعداد قائمة للاعبين المهاجمين المرشحين للانضمام للنادي الأهلي، وعرضها على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، الذي أعد بدوره قائمة مختصرة بالمهاجمين، والتي ضمت السنغالي أليو بادجي لاعب رابيد فيينا النمساوي.

وأوضح توفيق في تصريحات لقناة الأهلي، مساء الخميس، أن المفاوضات بدأت مع اللاعب منذ أسبوعين، فيما تم توقيع العقود رسميا يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف مدير التعاقدات: "بادجي تلقى عروضا أوروبية أبرزها من فرنسا، ولكن أقنعناه بأن مستقبله مع الأهلي سيكون أفضل".

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وأكمل: "بادجي يدرك جيدًا ما هو مقبل عليه، وينتظره مباراة قوية بعد 10 أيام في أفريقيا، لأن الدخول في الأجواء في يناير أصعب من فترة إعداد الصيف"، مشيرًا إلى أن اللاعب بدأ يتلقى رسائل من الجماهير عبر حساباته على انستجرام وتويتر بمجرد تردد اسمه.

وأشار إلى أن بادجي خاض مرانه الأخير مع رابيد فيينا النمساوي يوم الثلاثاء، موضحا أنه حصل على تقرير كامل باللاعب منذ انضمامه للفريق النمساوي.

وعن أزمة اللاعب مع فريقه النمساوي، قال أمير إن بعض المشكلات حدثت مؤخرًا بين اللاعبين والإدارة لا علاقة لنا بها، ومن الأفضل أن يتحدثوا هم عنها.

وانضم بادجي لصفوف الأهلي 4 مواسم ونصف، مقابل 2 مليون يورو.