الاتحاد يخطف تعادلاً مثيرًا أمام بيراميدز ويحافظ على المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
سيطر التعادل الإيجابي على مباراة الاتحاد السكندري وبيراميدز، بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري.
أحرز هدف بيراميدز الأول "عماد السيد" حارس الاتحاد، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14 بعد عرضية من عبدالله السعيد.
وتعادل لزعيم الثغر محمد أنور في الدقيقة 51، من مهارة رائعة بـ"الكعب" سكنت شباك المهدي سليمان.
ورفع الاتحاد رصيده لـ22 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع بيراميدز رصيده لـ20 نقطة في المركز الخامس.
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