بادجي: أتمنى تحقيق أبطال أفريقيا مع الأهلي.. والانضمام عبره لمنتخب السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نشرت الحسابات الرسمية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو مع لاعبه السنغالي الجديد أليو بادجي وهو على متن الطائرة التي صحبته إلى القاهرة.

أليو بادجي، كان قد وصل إلى مطار القاهرة في السابعة مساء اليوم تمهيدًا للخضوع للكشوفات الطبية بالنادي الأهلي تمهيدًا للانضمام لصفوفه عقب إتمام التعاقد معه من صفوف نادي رابيد فيينا النمساوي.

أليو بادجي، شدد خلال مقطع الفيديو الذي نشر له، على سعادته بالانضمام لصفوف النادي الأهلي، متمنيًا النجاح وتحقيق بطولة أفريقيا معه.

وأضاف بادجي:"أنا في طريق عودتي إلى قارتي أفريقيا وأعلم حجم النادي الأهلي داخل القارة وواثق أنني سأتطور وأكتسب الكثير داخل النادي وأعلم حجم الضغوطات في الأهلي ولكن يجب التحلي بالإيجابية وبذل أقصى ما لدي من عرق وجهد".

وتابع لاعب الأهلي:"أحيانًا تُصيب وأخرى تُخطيء ولكن المهم أن تواصل العمل لتنجح ولديّ بعض المعلومات عن النادي الأهلي وأهميته في أفريقيا وكونه الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أفريقيا وأثق أن انضمامي للأهلي سيكون خطوة مهمة للغاية في مسيرتي ويساعدني على النجاح والتطور".

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وأتم بادجي حديثه بالإشارة إلى إنه تابع الكثير من الاخبار عن الأهلي من زملائه الذين ينشطون بالدوري المصري:"ربما يكون انضمامي خطوة تؤهلني للعودة لمنتخب السنغال".

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تعاقده رسميًا مع السنغالي أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي ليكون الصفقة الثانية للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن اللاعب السنغالي انتقل إلى صفوف النادي الأحمر بعدما وقع رسميًا لمدة أربعة أعوام ونصف.

ومن المقرر أن يخضع بادجي للكشوفات الطبية غدًا الجمعة، على أن ينضم للتدريبات في وقت لاحق من أجل المشاركة في المباريات المقبلة.

وحاولت إدارة التعاقدات في النادي الأهلي خلال الأيام الماضية تدعيم الجانب الهجومي وهو ما تحقق من خلال التعاقد مع بادجي البالغ من العمر 22 عامًا.