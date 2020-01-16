صلاح يتحدث عن.. مواجهة مان يونايتد.. ودور كلوب في المران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي بأن مانشستر يونايتد كان موفقًا ليحصل على نقطة أمامهم في لقاء الدور الأول، قائلًا أن المدير الفني يورجن كلوب يخلق لهم الحوافز بشكل يومي.

وقال صلاح في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" الفضائية: "دائما الأندية الست الكبرى تظهر بشكل جيد في المباريات فيما بينهم."

وتحدث عن لقاء الأحد المقبل في الدوري الانجليزي أمام مانشستر يونايتد: "أتمنى أن نكون في حالة جيدة من التركيز في المباراة من أجل الحصول على النقاط الثلاث."

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واسترجع لقاء الدور الأول قائلًا: "أفتكر أنهم ظهروا بشكل جيد في مباراة الدور الأول، اللقاء كان جيد من الفريقين، وحصلنا على فرص لم نستغلها بشكل جيد وهذا ما صنع الفارق معنا."

وتابع: "كنا نستطيع تسجيل هدف في أي وقت، وكانت هناك فرصة في أخر دقيقتين من المباراة، لكنهم كانوا موفقين للحصول على نقطة."

وأضاف: "لكن في النهاية لعبوا مباراة جيدة أمامنا وأتمنى تحقيق الفوز في اللقاء القادم من أجل تعويض المباراة الماضية."

واختتم تصريحاته متحدثًا عن مديره الفني: "كلوب يحفزنا للتركيز في المباراة المقبلة وعدم التكاسل والاعتماد على فارق النقاط الكبير، إنما هو دائما يحرك شيء بداخلك لتكون متحمس من أجل المباراة المقبلة."