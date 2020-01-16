محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: علق السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد، على انضمامه للفريق الأحمر، قادما من نادي رابيد فيينا النمساوي خلال انتقالات الشتاء. وقال بادجي في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "أنا في القاهرة الآن.. يلا يا أهلي". وأعرب اللاعب السنغالي عن سعادته بالانضمام إلى النادي الأهلي، والوصول للقاهرة. وكان النادي الأهلي قد أعلن اليوم الخميس، عن التعاقد مع اللاعب السنغالي صاحب الـ23 عامًا بعقد يربط الطرفين لمدة أربع سنوات ونصف.

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من بادجي بعد الانضمام للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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