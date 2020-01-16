تقديم موعد الأهلي وإنبي.. اتحاد الكرة يُجري 6 تعديلات على جدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم، 6 تعديلات على جدول الدوري، بعد التعديلات التي أجراها الاتحادين الأفريقي والعربي لكرة القدم.

ويشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، فيما يشارك المصري وبيراميدز في الكونفدرالية، ويلعب الإسماعيلي والاتحاد في البطولة العربية.

وجاءت التعديلات في بعض مباريات الجولتين 15 و 16 من مسابقة الدوري الممتاز، كالتالي:

الجولة 15:

الإسماعيلي والإنتاج الحربي : 5 مساء الخميس 30 يناير بستاد الإسماعيلية.

الاتحاد السكندري وسموحة : 7:30 مساء الخميس 30 يناير بستاد الأسكندرية.

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الجولة 16:

أسوان والإسماعيلي : 2:30 بعد ظهر الاثنين 3 فبراير بستاد أسوان.

الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري: 5 مساء الاثنين 3 فبراير بستاد السلام.

كما قررت تقديم مباراة الأهلي مع إنبي ضمن الجولة 15 بعد اتساع الفارق الزمني بين المباريات نتيجة التأجيل الأفريقي لتقام 7:30 مساء الأربعاء 22 يناير بستاد القاهرة.

وكان مقررًا أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 27 يناير، بعد مواجهة النجم الساحلي يوم 24 يناير، إلا أن تعديل مواجهة الأهلي والنجم ليوم 26 من الشهر ذاته، دفعت اتحاد الكرة لتقديم موعد مباراة الأهلي وإنبي.

كما تقرر اقامة مباراة اف سي مصر مع بيراميدز المقرر لها يوم 29 يناير الحالي في السابعة والنصف مساء بدلا من الخامسة بعد أن خلى اليوم نفسه من عدة مباريات نتيجة تحريك مواعيدها، ولاتاحة الفرصة أمام المشاهدين لمتابعة مباراتي ذلك اليوم نادي مصر وبيراميدز، ومباراة المصري أمام الجونة.