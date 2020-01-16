مختار مختار يحسم مصير أحمد شديد قناوي في الإنتاج الحربي

طالب مختار مختار المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي، مسؤلي النادي بضرورة تجديد عقد اللاعب أحمد شديد قناوي، ظهير أيسر الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وحرص مدرب الإنتاج الحربي على حسم موقف أحمد شديد قناوي، بطلب تجديد عقد اللاعب

لمدة موسمين مقبلين، وذلك من أجل عدم تشتيت لاعبه بمصيره خلال الفترة المقبلة والحصول على كامل تركيزه في الملعب.وأكد مختار مختار أنه يثق في قدرات قناوي صاحب الـ34 عامًا، وقدرته على مواصلة العطاء داخل المستطيل الأخضر، ووصفه بأحد أهم عناصر الفريق الحربي، مما دفعه بمطالبة مسؤلي النادي مفاوضة اللاعب من أجل التجديد.ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 18 نقطة بعد خوض 13 مباراة، حيث تعادل في المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة بهدف لكل منهما.