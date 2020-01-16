الإنتاج الحربي يحدد ثاني صفقاته الشتوية من إنبي

حدد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي، بقيادة مختار مختار المدير الفني، ثاني الصفقات لتدعيم صفوف العجلات الحربية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وطلب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي التعاقد مع أحمد صابر مدافع إنبي، ليكون ثاني صفقات الفريق حيث أرسل مسؤلو النادي خطابًا رسميًا إلى النادي البترولي لطلب التعاقد مع المدافع أحمد صابر حتى نهاية الموسم دون مقابل، لتدعيم خط دفاع الفريق في الدور الثاني من بطولة

ووقع أحمد علي الظهير الأيمن لنادي الجونة على عقود انتقاله بشكل رسمي للإنتاج الحربي لمدة موسمين ونصف، في حضور رئيس النادي وخالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج، ونبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعب، ليكون الصفقة الأولى للفريق الحربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 18 نقطة بعد خوض 13 مباراة، حيث تعادل في المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة بهدف لكل منهما. رسميًا إلى النادي البترولي لطلب التعاقد مع المدافع أحمد صابر حتى نهاية الموسم دون مقابل، لتدعيم خط دفاع الفريق في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.ووقع أحمد علي الظهير الأيمن لنادي الجونة على عقود انتقاله بشكل رسمي للإنتاج الحربي لمدة موسمين ونصف، في حضور رئيس النادي وخالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج، ونبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعب، ليكون الصفقة الأولى للفريق الحربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 18 نقطة بعد خوض 13 مباراة، حيث تعادل في المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة بهدف لكل منهما.

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