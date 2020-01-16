مدير منتخب المغرب يشيد بتنظيم مصر للبطولة الإفريقية للدراجات

أشاد سعدون، المدير الفني لمنتخب المغرب باستضافة مصر للبطولة الإفريقية للدراجات، والمقامة خلال الفترة من 16إلي 20 يناير الحالي. وتحدث سعدون حول استعداد المغرب للبطولة الإفريقية قائلا: "لم تكن مكثف لينا مثل جنوب إفريقيا ومصر وسعداء بتحقيق المركز الثالث والرابع خلال سباقات اليوم الأول". والرابع خلال سباقات اليوم الأول". Advertisements وأوضح قائلا: "اليوم حصلنا علي 4 ميداليات وسعداء بتحقيق هذا الانجاز وطموحنا ان نكتسب التجربه ونستعد للبطولات خلال الفتره المقبلة"، مضيفا خلال تصريحات صحفية: "أقدم التهنئة إلي الشعب المصري والاتحاد المصري لإنشاء هذا المضمار والذي يعد من أفضل الملاعب في إفريقيا". التهنئة إلي الشعب المصري والاتحاد المصري لإنشاء هذا المضمار والذي يعد من أفضل الملاعب في إفريقيا". وقال إن حصول المغرب علي المركز الرابع في البطولة العربية السابقة مركزا جيدا، مشيرا إلى مشاركة الفريق الأول في بطولة الجابون، مضيفا بقوله : "استطعانا ان نحصل علي 4 ميداليات ونستعد للبطولات خلال الفترة المقبلة".

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