الإتحاد السكندري يدرك تعادلا صعبا امام بيراميدز في الدوري

تعادل فريق بيراميدز مع الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما بستاد المكس بالأسكندرية ضمن الجولة الثالثة عشر للدوري الممتاز.
تقدم بيراميدز بهدف لعماد السيد حارسمرمى الاتحاد في مرماه في الدقيقة 14، وتعادل للإتحاد محمد أنور في الدقيقة 51.
جاء اللقاء متوازنا من جانب الفريقين وحاول كل فريق تهديد مرمى المنافس.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري الى 22 نقطة محتفظاً بالمركز الرابع، بينما رفع بيراميدز رصيده الى 20 نقطة متحفظا ايضا بالمركز الخامس .
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