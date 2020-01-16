بعد صعود الهلال.. تعرف تفاصيل مباريات كأس الملك بدور ربع النهائي

صعد نادي الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما فاز على الاتفاق بنتيجة 2-1 بعد امتداد المباراة إلى الوقت الإضافي والتي أقيمت على ستاد جامعة الملك سعود «محيط الرعب» والتي أقيمت في الرياض.
سجَّل الهدف الأول للزعيم صالح الشهري في الدقيقة الرابعة أما للاتفاق فسجَّل فيليب كيس من ركلة جزاء في الدقيقة 84 وثم سجَّل التقدمصالح الشهري في الدقيقة 97.
وتقام يومي الجمعة 17 يناير والسبت 18 يناير ثلاث مباريات في دور ربع نهائي كأس الملك،حيث يقابل فريق العدالة نظيره النصر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية يوم الجمعة وفي تمام الساعة 16:55 بتوقيت القاهرة و17:55 بتوقيت مكة المكرمة
ويوم السبت 18 يناير يقابل فريق أبها نظيره الفتح على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية "المحالة"، في تمام الساعة 14:55 بتوقيت القاهرة و15:55 بتوقيت مكة المكرمة و12:55 بتوقيت جرينتش.
وفي نفس اليوم يقابل فريق الوحدة نظيره الأهلي على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في تمام الساعة 17:40 بتوقيت القاهرة و18:40 بتوقيت مكة المكرمة و16:40 بتوقيت جرينتش.
أما دور نصف النهائي الذي صعد إليه الهلال يقام يوم الأحد 15 مارس 2020.
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