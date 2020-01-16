غدا.. عمومية سحب الثقة من مجلس نادي الرواد بالعاشر من رمضان

تعقد الجمعية العمومية لنادي الرواد الرياضي بالعاشر من رمضان، اجتماعا طارئا، للنظر في طلب سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور ابو الحجاج عبد الغني.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد وجهت الدعوة للاعضاء
ويبدا التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية اعتبارا من الساعه التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، داخل الصالة المغطاة خلف ملعب كرة القدم.
وتنص اللوائح علي ضرورة حضور 5000 عضو عامل له حق الحضور والتصويت ( الاعضاء العاملين المسددين لاخر اشتراك سنوى
وحتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ )، لاكتمال الجمعية العمومية والتصويت بالموافقة او رفض طلب إسقاط عضوية المجلس.
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