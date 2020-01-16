غدا.. عمومية سحب الثقة من مجلس نادي الرواد بالعاشر من رمضان

تعقد الجمعية العمومية لنادي الرواد الرياضي بالعاشر من رمضان، اجتماعا طارئا، للنظر في طلب سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي برئاسة الدكتور ابو الحجاج عبد الغني.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد وجهت الدعوة للاعضاء

العاملين بالنادي الذين لهم حق الحضور لحضور الجمعية العمومية غير العادية المقرر إقامتها اليوم، وذلك للنظر في إسقاط عضوية مجلس الادارة الحالي.ويبدا التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية اعتبارا من الساعه التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، داخل الصالة المغطاة خلف ملعب كرة القدم.وتنص اللوائح علي ضرورة حضور 5000 عضو عامل له حق الحضور والتصويت ( الاعضاء العاملين المسددين لاخر اشتراك سنوىوحتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ )، لاكتمال الجمعية العمومية والتصويت بالموافقة او رفض طلب إسقاط عضوية المجلس.