كيشو يحقق ذهبية بطولة التصنيف العالمي للمصارعة بإيطاليا

حقق البطل العالمي محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الميدالية الذهبية في منافسات وزن 72 كجم ببطولة التصنيف العالمي للمصارعة Series Ranking والمقامة حاليا في إيطاليا.

وحقق كيشو الميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على على بطل تركيا

بالتثبيت.وكان كيشو قد تأهل لنهائي بطولة التصنيف العالمي بعد فوزه على بطل أوكرانيا في نصف النهائي بنتيجة 9 /6 في مباراة شهدت ندية وإثارة ونجح كيشو في حسمها لصالحه ليتأهل إلى النهائي. وكان نجم منتخب مصر عبداللطيف منيع قد حقق الميدالية الذهبية في البطولة ، وحقق ابوحليمة الميدالية الفضية. بطولة Matteo pellicone "Series Ranking" هي احدي بطولات التصنيف العالمي للمصارعة ويشارك بها المصنيف العشرة الاول على مستوى العالم ومنهم المصري محمد ابراهيم كيشو الخامس عالميا الى جانب محمد ابو حليمة وعبداللطيف منيع.