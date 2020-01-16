مدرب المغرب يشيد بتنظيم مصر لبطولة إفريقيا لدراجات المضمار

أشاد سعدون احب، المدير الفني لمنتخب المغرب للدراجات، باستضافة مصر للبطولة الافريقية للدراجات للمضمار والتي تقام خلال الفتره من 16الي 20يناير الحالي.

وتحدث حول استعداد المغرب للبطولة الافريقية للمضمار، قائلاً «الاستعداد بالنسبة لم يكن مكثف مثل جنوب افريقيا ومصر وسعداء

بتحقيق المركز الثالث والرابع خلال سباقات اليوم الاول واوضح اليوم حصلنا علي 4 ميداليات وسعداء بتحقيق هذا الانجاز وطموحنا ان نكتسب التجربه ونستعد للبطولات خلال الفتره المقبله».كما أضاف خلال تصريحات صحفية في البداية أحب أن اقدم التهنئة الي الشعب المصري والاتحاد المصري لانشاء هذا المضمار والذي يعد من الافضل الملاعب في افريقيا .واردف حصول المغرب علي المركز الرابع في البطولة العربية السابقة كان بعدم وجود أفض اللاعبينك في البطولة حيث شارك الفريق الاول في بطولة الجابون ونمتلك لاعبين تنقصها الخبرة والشباب.