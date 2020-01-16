وزير الرياضة يهنىء لاعب المصارعة بذهبية بطولة إيطاليا الدولية

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً باللاعب "عبد اللطيف منيع" لاعب منتخب المصارعة ومديره الفني للتهنئة بالفوز بذهبية البطولة الدولية المقامة بإيطاليا، بعد تغلبه على لاعب فنزويلا.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية لكافة لاعبي مصر والبعثات المشاركة في مختلف البطولات، واستعداداتهم لها خلال معسكراتهم التدريبية، وتقديم الدعم والمؤازرة للاعبين، وتحقيق التأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وأكد وزير الشباب والرياضة التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات

ومن المقرر أن يتوجه المنتخب المصرى للمصارعة إلى فرنسا لإقامة معسكر خارجى، استعدادا لمنافسات البطولة الإفريقية فى الفترة من 6 إلى 11 من شهر فبراير المقبل ضمن البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية التى ستقام فى طوكيو 2020.

لها خلال معسكراتهم التدريبية، وتقديم الدعم والمؤازرة للاعبين، وتحقيق التأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.وأكد وزير الشباب والرياضة التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية فيما يخص تهيئة المناخ المناسب لأبطال مصر ، وتوفير كل احتياجاتهم الفنية والتدريبية لتقديم الأداء المشرف في شتى البطولات، وإحراز ألقابها في ضوء الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية في جميع الألعاب.ومن المقرر أن يتوجه المنتخب المصرى للمصارعة إلى فرنسا لإقامة معسكر خارجى، استعدادا لمنافسات البطولة الإفريقية فى الفترة من 6 إلى 11 من شهر فبراير المقبل ضمن البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية التى ستقام فى طوكيو 2020.

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