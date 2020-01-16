حصاد الجولة الأولى بالبطولة الأفريقية لليد.. تفوَّق عربي وانسحاب كينيا

شهدت منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة أفريقيا لليد تفوقًا عربيًّا واضحًا، بالإضافة إلى انسحاب المنتخب الكيني في أولى مباراياته.
ويشارك في البطولة الأفريقية خمسة منتخبات عربية هي مصر والجزائر والمغرب وليبيا وتونس مستضيفة البطولة.
ونجحت منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر في تحقيق الانتصار في أولى مباراياتهم بالبطولة القارية، فيماتعادلت ليبيا مع الجابون.
وفيما يلي نتائج مواجهات الجولة الأولى للمنتخبات العربية
مصر اكتسحت غينيا بنتيجة 39 - 22.
الجزائر اكتسحت زامبيا بنتيجة 34 - 9.
المغرب اكتسحت الكونغو بنتيجة 34 - 25.
تونس اكتسحت الرأس الأخضر بنتيجة 33 -21 .
ليبيا تعادل مع الجابون بنتيجة 22 - 22.
فيما جاءت باقي نتائج المنتخبات الأفريقية على النحو التالي
الكاميرون فازت على كوت ديفوار بنتيجة 28 - 19.
أنجولا فازت على نيجيريا بنتيجة 30 - 24.
وتم اعتبار منتخب الكونغو الديمقراطية فائزًا نظرًا لانسحاب كينيا من المباراة.
يذكر أن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالبطولة الأفريقية ستقام غدًا الجمعة، وسيلعب المنتخب المصري مع نظيره الكيني بعد تأكيد اللجنة المنظمة للبطولة وصوله إلى تونس.
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