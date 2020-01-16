وليد آزارو يطلب مبلغ تعجيزي لفسخ عقده مع الأهلى

علم «الخليج 365»، أن المغربي وليد آزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قد طلب الحصول على إجمالى مستحقاته المالية عن الموسم ونصف الموسم المتبقى له فى عقده مع النادى الأحمر، حالة إقدام المسئولين على فسخ عقده رسميا خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويتبقى للمغربي وليد آزارو مع الأهلي موسم ونصف، بعدما قضى موسمين ونصف مع القلعة الحمراء، منذ انتقاله إلى النادى القاهرى قادمًا من حسنية أغادير المغربى، مقابل مليون و 300 ألف دولار.

ويحصل آزارو فى الموسم مع الأهلى على 700 ألف دولار، وسيكون النادى مطالبًا بدفع مليون و50 ألف دولار، قيمة الموسم ونصف الموجودين فى عقد اللاعب المغربي، حسب ما كشفت مصادر خاصة داخل القلعة الحمراء.

ويرغب الأهلي فى فسخ عقد أحد اللاعبين الأجانب، لقيد السنغالى آليو بادجي، القادم من رابيد فيينا النمساوي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث سيكون المهاجم الأساسي للشياطين الحمر، فى النصف الثاني من الموسم الجاري، بناء على توصية من السويسري رينيه فايلر.