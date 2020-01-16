بث مباشر | مشاهدة مباراة اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل في الدوري الجزائري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة قمة الدوري الجزائري للمحترفين بين اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل، مساء اليوم الخميس 16-1-2020.

تقام المباراة ضمن الجولة 12 على ملعب اتحاد العاصمة “عمر حمادي” بمدينة باب الواد بالعاصمة الجزائرية، في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينيتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية.

يسعى اتحاد العاصمة لمصالحة أنصاره في هذه المباراة بعدما سقط أمام نظيره صنداونز في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 1/2.

الشيء نفسه يسعى لتحقيقه شبيبة القبائل الذي سقط في الخسارة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد في الدار البيضاء، قبل أن يتعادل في الإياب من دون أهداف.

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اتحاد العاصمة 1-0 شبيبة القبائل

???? ملعب عمر حمادي (باب الواد- الجزائر)

???? الدوري الجزائري للمحترفين – الجولة 12

جارية الآن

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة قمة الدوري الجزائري بين الاتحاد والشبيبة.

سيكون معكم على مدار ال90 دقيقة “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

كل ما عليك فعله هو تحديث الصفحة (ريفريش) للتعرف على تفاصيل المقابلة أول بأول.

المباراة منقولة على قنوات الكأس القطرية “مشفرة”.

يحتل اتحاد العاصمة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 13 مباراة.

يحتل شبيبة القبائل المركز الرابع برصيد 21 نقطة من 13 مباراة..

التشكيل الرسمي للفريقين

1″ صافرة بداية اللقاء..

7″ ركلة حرة غير مباشرة من وسط ملعب الشبيبة تنفذ بشكل سيء من لاعب اتحاد العاصمة لتخرج ركلة مرمى.

25″ استحواذ من شبيبة القبائل ومحاولات مستمرة لتسجيل هدف افتتاحي.

30″ أووووووو…ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة بعد تعرض عرجي لعرقلة واضحة وضوح الشمس داخل صندوق العمليات من بلايلي.

30″ مفتاح متخصص الركلات، لن يسدد ركلة الجزاء بسبب اهداره لركلة أمام صن داونز في دوري ابطال افريقيا..

31″ جووووووووول…هدف عكس سير اللعب من ركلة جزاء، نفذها محيوس على طريقة علي معلول نجم الأهلي.

41″ محيوس يطالب بركلة جزاء جديدة بعد تصدي أحد مدافعي الشبيبة لتصويبة داخل المنطقة .

45″ انتهاء الشوط الأول.. مستوى ضعيف في الشوط والإثارة في المدرجات فقط!