الإسماعيلى يقترب من التعاقد مع لاعب الترجي التونسي

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن فخر الدين بن يوسف لاعب فريق الاتفاق السعودى السابق، بات قريبًا من الانضمام لصفوف النادى الإسماعيلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت إذاعة «شمس إف أم التونسية»، أن فخر الدين بدأ التفاوض مع إدارة الدراويش، للالتحاق بصفوف الإسماعيلى، خلال الميركاتو الشتوى الجارى، لاسيمًا أن اللاعب أصبح بلا نادٍ، عقب فسخ التعاقد مع فريق الاتفاق.

ويرغب الإسماعيلى فى دعم صفوفه، خصوصًا الخط الأمامى، الذى يعانى بشدة، حيث بات التعاقد مع مهاجم صريح مطلب ضرورى للجهاز الفنى للفريق الساحلى.

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وبحسب مصادر داخل الإسماعيلى، فأن المفاوضات بدأت بالفعل مع فخر الدين، الذى سبق له إرتداء قميص نادى الترجى التونسى.

فخر الدين بن يوسف، صاحب الـ28 عامًا، وبدأ مسيرته فى الملعب التونسى، ثم انتقل لنادى النجم الأولمبى، وبعدها رحل لصفوف الصفاقسى التونسى وتم تصعيده للفريق الأول فى 2012.

وفى صيف 2015، انتقل إلى نادى ميتز الفرنسى، لكنه لم يستمر كثيرًا فى تلك التجربة الاحترافية حيث عاد للترجى التونسى بعد موسم واحد، وتألق بألوان فريق باب سويقة، حتى رحل فى مطلع 2018 لنادى الاتفاق السعودى، الذى فسخ عقده خلال يناير 2020.