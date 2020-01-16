الهلال يهزم رايس مبولحي ويصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تمكن الهلال من التأهل الى دور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحريمن الشريفين عقب التغلب على فريق الاتفاق بنتيجة 2-1 فى الاشواط الاضافية، بعد ان انتهي الوقت الاصلي بالتعادل 1-1، اليوم الخميس 16-1-2020 على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ليكون الهلال اول المتأهلين الى دور قبل النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت المباراة تألق غير عادي لحارس مرمى الجزائر والاتفاق “رايس مبولحي” في التصدي لفرص الهلال، حيث أبعد 4 أو 5 أهداف محققة.

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وسجل هدف الهلال المُبكر بديل بافتيمبي جوميز في هذه المباراة (صالح الشهري) بعد خمس دقائق فقط إثر تمريرة عرضية تلقاها داخل منطقة الجزاء من محمد البريك.

وفى الدقيقة 84 تعادل الاتفاق عن طريق اللاعب فيليب كيش من ركلة جزاء بتصويبة نموذجية في المقص الأيسر.

احتسبت ركلة الجزاء ضد مدافع الهلال محمد الجعفري الذي لمس كرة عرضية بيده اليسرى داخل منطقة الجزاء، بعد ان راجع حكم المباراة تقنية الفار للتأكد من عدم تسلل لاعب الاتفاق الذي أرسل الكرة العرضية، واتضح له أن الموقف سليم.

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فى الشوط الاضافي الاول د (96) عاد صالح الشهري وسجل هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز للهلال.

عملية ثنائية مذهلة بين محمد البريك وآندري كارييو على الجهة اليمنى، انتهت بعرضية نموذجية من البريك إلى الشهري غير المراقب داخل منطقة الجزاء، وقابلها بتصويبة مباشرة بباطن القدم ذهبت من بين قدمي رايس مبولحي.

يذكر أن هذا هو الفوز الثاني الذي يحققه الهلال على الاتفاق في الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز 4 / 1 في لقاء الفريقين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

كما يعد هذا هو الانتصار الخامس على التوالي للهلال على الاتفاق في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف المسابقات.