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نتيجة مباراة اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل فى الدوري الجزائري

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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لحساب الجولة الرابعة عشرة من الدوري الجزائري، يستضيف فريق اتحاد العاصمة نظيره فريق شبيبة القبائل في مباراة مثيرة تحمل طابع الندية والتاريخ العريق الذي يتحلى به الناديان، مساء اليوم الخميس 16-1-2020 على ملعب عمر حمادي.

تنطلق مباراة اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل فى تمام الساعة 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت مكة، 17:45 بتوقيت جرينتش.

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شبيبة القبائل يحتل المركز الرابع في لائحة الترتيب برصيد 21 نقطة جمعها من 13 مباراة، بينما جمع اتحاد العاصمة 23 نقطة ولكن خصمت منه 3 نقاط فتقهقر إلى المركز السابع برصيد 20 نقطة.

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يسعى اتحاد العاصمة لمصالحة أنصاره في هذه المباراة بعدما سقط أمام نظيره صنداونز في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 1/2.

الشيء نفسه يسعى لتحقيقه شبيبة القبائل الذي سقط في الخسارة أمام الرجاء البيضاوي المغربي في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد في الدار البيضاء، قبل أن يتعادل في الإياب من دون أهداف.

 

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