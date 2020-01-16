جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 16-1-2020 والقنوات الناقلة

تختتم ظهر اليوم الخميس 16-1-2020 مباريات دور مجموعات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، بقمة عربية بين الأردن والإمارات، لحساب المجموعة الرابعة التي تضم كذلك فيتنام وكوريا الشمالية.
وسيكون التعادل الإيجابي بين الأردن والإمارات أفضل وسيلة لضمان تأهلهما معًا إلى الدور ربع النهائي بنفس رصيد النقاط (5)، فلم يسجل منتخب فيتنام أي هدف في المباراتين الماضيتين، وإذا حقق الفوز على كوريا الشمالية فلن ييخدمه رصيد أهدافه للإطاحة بأحد المنتخبين العربيين.
وتنطلق مباراة الأردن والإمارات في تمام الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، في نفس توقيت مباراة كوريا الشمالية مع فيتنام.
وفي نفس التوقيت أيضًا ستقام مباراة بين المصري البورسعيدي وأسوان ضمن مباريات الجولة ال13 من الدوري المصري الممتاز.
وعقب انتهاء تلك المباراة بحوالي ساعة، تنطلق مباراة قمة الجولة الـ13 من الدوري المغربي بين الوداد البيضاوي وحسنية أكادير على ستاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
وقبل لقاء الوداد وحسنية أكادير بساعة واحدة، تبدأ مباراة الهلال والاتفاق ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وفي المساء اليوم 16-1-2020 ستلعب مباراة قمة في كأس إيطاليا بين روما وبارما ضمن دور الـ16، وستلعب كذلك مباراة في كأس فرنسا لنادي بوردو.
إليكم جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-1-2020
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المباراة ????
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المواعيد ⏰ + القنوات الناقلة ????
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البطولة ????
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منتخب فيتنام – منتخب كوريا الشمالية
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الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية.
قناة بي إن سبورتس 4
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كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا – الجولة الثالثة – المجموعة D
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منتخب الأردن – منتخب الإمارات
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الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية.
قناة بي إن سبورتس 5
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كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا – الجولة الثالثة – المجموعة D
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ألميريا – ريال أوفييدو
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20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية.
قناة Gol TV الاسبانية + قناة بي إن سبورتس المجانية.
|
الدوري الإسباني الدرجة الثانية (السيجوندا) – الجولة 23
|
الوداد البيضاوي – حسنية أكادير
|
18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية.
قناة بي إن سبورتس المجانية + القناة الرياضية المغربية.
|
الدوري المغربي للمحترفين – الجولة 13
|
المصري البورسعيدي – أسوان
|
15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية.
قناة أون سبورت + قناة تايم سبورتس
|
الدوري المصري الممتاز – الجولة 13
|
الاتحاد السكندري – بيراميدز
|
17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية.
قناة أون سبورت + قناة تايم سبورتس
|
الدوري المصري الممتاز – الجولة 13
|
باو اف سي – بوردو
|
19:55 جرينيتش، 21:55 مصر، 22:55 السعودية.
قناة بي إن سبورتس 6
|
كأس فرنسا – دور ال 32
|
بارما – روما
|
20:15 جرينيتش، 22:15 مصر، 23:15 السعودية.
قناة الراي 2 + قناة بي تي سبورت 3 + قناة سبورت كلوب 1 الجبل الأسود
|
كأس إيطاليا – دور ال16
|
الهلال – الاتفاق
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15:05 جرينيتش، 17:05 مصر، 19:05 السعودية.
القناة الرياضية السعودية الأولى
|
كأس السعودية (خادم الحرمين الشريفين) – دور ال 8
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اتحاد العاصمة – شبيبة القبائل
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17:45 جرينيتش، 19:45 مصر، 20:45 السعودية
|الدوري الجزائري للمحترفين – الجولة 12
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