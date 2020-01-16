جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 16-1-2020 والقنوات الناقلة

تختتم ظهر اليوم الخميس 16-1-2020 مباريات دور مجموعات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، بقمة عربية بين الأردن والإمارات، لحساب المجموعة الرابعة التي تضم كذلك فيتنام وكوريا الشمالية.

وسيكون التعادل الإيجابي بين الأردن والإمارات أفضل وسيلة لضمان تأهلهما معًا إلى الدور ربع النهائي بنفس رصيد النقاط (5)، فلم يسجل منتخب فيتنام أي هدف في المباراتين الماضيتين، وإذا حقق الفوز على كوريا الشمالية فلن ييخدمه رصيد أهدافه للإطاحة بأحد المنتخبين العربيين.

وتنطلق مباراة الأردن والإمارات في تمام الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، في نفس توقيت مباراة كوريا الشمالية مع فيتنام.

وفي نفس التوقيت أيضًا ستقام مباراة بين المصري البورسعيدي وأسوان ضمن مباريات الجولة ال13 من الدوري المصري الممتاز.

وعقب انتهاء تلك المباراة بحوالي ساعة، تنطلق مباراة قمة الجولة الـ13 من الدوري المغربي بين الوداد البيضاوي وحسنية أكادير على ستاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وقبل لقاء الوداد وحسنية أكادير بساعة واحدة، تبدأ مباراة الهلال والاتفاق ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي المساء اليوم 16-1-2020 ستلعب مباراة قمة في كأس إيطاليا بين روما وبارما ضمن دور الـ16، وستلعب كذلك مباراة في كأس فرنسا لنادي بوردو.

إليكم جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-1-2020