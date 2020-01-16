ريال مدريد يحسم صفقة هولندية



كشف تقرير صحفي هولندي عن حسم ريال مدريد الإسباني، صفقة صيفية جديدة من نظيره أياكس أمستردام.



وبحسب صحيفة دي تيليجراف، فإن ريال مدريد حسم صفقة دوني فان دي بيك لاعب خط وسط أياكس أمستردام لصالحه، وسيدفع 55 مليون يورو لناديه الهولندي، لضمه في الصيف المقبل.



وأضافت الصحيفة "رغم الشائعات حول اهتمام مانشستر يونايتد بفان دي بيك، إلا أن ريال مدريد منذ فترة طويلة كان في مقدمة السباق لضم اللاعب الشاب".



وكان ريال مدريد قد توصل لاتفاق شخصي مع دوني فان دي بيك الصيف الماضي، لكن لم تتم الصفقة دون الكشف عن الأسباب.



وتابعت الصحيفة "حال لم يتم أي تغيير في الرأي أو الظروف على مستوى مجلس إدارة ريال مدريد، سيتم إنهاء هذه الصفقة في يونيو/حزيران المقبل".

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