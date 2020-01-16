اونلاين | كورة ستار Roma live مشاهدة مباراة روما وبارما بث مباشر Yallakora يلا شوت Roma رابط روما مباشر متعددة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار Roma live مشاهدة مباراة روما وبارما بث مباشر Yallakora يلا شوت Roma رابط روما مباشر متعددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت Roma مشاهدة مباراة روما وبارما بث مباشر اليوم الخميس 16 / 1 / 2020 في كأس إيطاليا kora live من موقع الخليج 365، بتاريخ اليوم الخميس 16 يناير 2020 .

يلا شوا مشاهدة مباراة روما وبارما بث مباشر ومن المقرر أن يلتقى الفريقين Roma vs Parma اليوم الخميس الموافق 16 من شهر يناير الجاري، على ستاد إينو تارديتي، ضمن منافسات دور الـ16 من فعاليات بطولة كأس إيطاليا، في بث مباشر لمباراة اليوم bein sports، kora online بث مباشر وحصري وبدون تقطيع وبجودة عالية لمباراة اليوم أون لاين goal live بث مباشر.

مشاهدة مباراة روما وبارما

يمكن متابعة مباراة روما وبارما، على ستاد إينو تارديتي، ضمن منافسات دور الـ16 من فعاليات بطولة كأس إيطاليا، في نقل مباشر bein sports وحصري مجانًا في خدمه يقدمها موقع كورة أون kora online، أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر البث المباشر goal live لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب.

مشاهدة مباراة روما

ومن المقرر أن يلتقى روما بنظيرة بارما، في بث مباشر لمباراة اليوم الخميس الموافق 16 من شهر يناير الجاري،على ستاد إينو تارديتي، ضمن منافسات ءور الـ16 من فعاليات بطولة كأس إيطاليا، عبر البث المباشر bein sports كورة لايف kora online لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب goal live.

مشاهدة مباراة بارما

Advertisements

ومن المقرر أن يلتقى بارما بنظيرة روما، في بث مباشر لمباراة اليوم الخميس الموافق 16 من شهر يناير الجاري، على ستاد راجامانحالا، على ستاد إينو تارديتي، ضمن منافسات ءور الـ16 من فعاليات بطولة كأس إيطاليا، عبر البث المباشر bein sports تابع لايف kora online لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب goal live.

موعد مباراة روما وبارما بطولة كأس إيطاليا

الساعة 10:15 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 11:15 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 11:15 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 11:15 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 11:15 مساء بتوقيت فلسطين.