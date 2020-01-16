اونلاين | مشاهدة مباراة روما وبارما بث مباشر اليوم في كأس إيطاليا Parma vs Roma Live Stream

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معلومات مباراة روما وبارما

???? البطولة : كأس إيطاليا 2020 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 10:05 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 11:05 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : الخميس الموافق 16-1-2020.

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???? القنوات الناقلة : rai sport .

???? التعليق الصوتي : لم يحدد بعد .

???? ملعب المباراة : ملعب اينيو تارديني .

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

مشاهدة مباراة روما وبارما

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