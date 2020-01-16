رياضة | شيكابالا يكشف سر احتفاله أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا يكشف سر احتفاله أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص شيكابالا لاعب فريق الزمالك على الاحتفال بشكل خاص بهدفه في شباك الجونة بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري.

وظهر شيكا بمستوى مميز في لقاء الزمالك وكان أهم نجوم الفريق.



وكان "شيكابالا" سجل هدف الزمالك الأول بشباك الجونة، في اللقاء الذي انتهى بهدفين دون رد.

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ونشر "شيكابالا" صورة الشارة التي ارتداها خلال مباراة الجونة والتي دون عليها اسم "آدم" مولوده الجديد، وكتب قائد الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الهدف الأول آدم شيكابالا".



ورفع الزمالك رصيده إلى ٢٤ نقطة يحتل بهم المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العام.



ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الأثنين المقبل الموافق ٢٠ يناير في تمام السابعة والنصف مساءً على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.