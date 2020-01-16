رياضة | أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا هامًا في الوقت الحالي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر داخل مقر النادي بالجزيرة.

ويحسم بيبو مع عبد الحفيظ في الاجتماع الذي يقام حاليًا ملف الراحلين عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية وأزمة المغربي وليد أزارو.

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر قد قرر توقيع عقوبة مالية مغلظة على المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر، عقب اعتراضه على قرارات الجهاز الفني في مباراة طنطا الأخيرة.

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وطلب وليد أزارو من إدارة الأهلي فسخ تعاقده بالتراضي، حيث يرفض الإعارة أو البيع رغم تلقي النادي الأحمر عرضًا من أحد الأندية السعودية لضمه.

وتعاقد الأهلي ظهر اليوم الخميس رسميًا مع المهاجم السنغالي إليو بادجي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي لمدة ٤ مواسم ونصف مقابل ٢ مليون يورو.

ووصل اللاعب القاهرة مساء اليوم للخضوع للكشف الطبي، واستكمال إجراءات انتقاله للنادي الأهلي، ثم ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.