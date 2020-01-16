رياضة | إنتر ميلان ينهى اتفاقه مع نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان ينهى اتفاقه مع نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي أنهى إتفاقه مع مانشستر يونايتد، لضم النجم الإنجليزي وقائد الفريق آشلي يونج في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ووفقاً لصحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، فإن الإتفاق ضم بين إدارة الناديين لإنتقال اللاعب، مقابل مبلغ 1.7 مليون يورو.

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ومن المقرر أن يتوجه يونج لمدينة ميلانو في غضون أيام قليلة، لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية، قبل أن ينضم رسمياً لصفوف النيرادزوري.

وينتهي تعاقد يونج مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الحالي 2019/2020، ولم يقم اللاعب بتجديد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

وكانت التقارير قد أشارت لانتقال اللاعب لإنتر ميلان في الصيف المقبل في صفقة إنتقال حر، إلا أن المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي فضل إبرام الصفقة في الوقت الحالي، لتدعيم صفوف الفريق في صراع الدوري الإيطالي المحتدم مع غريمه يوفنتوس.