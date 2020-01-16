رياضة | بعد تعديل مواعيد تصفيات أمم إفريقيا والمونديال.. تعرف على موعد مباراة مصر وتوجو الجديد

استقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الخميس، على إجراء تعديلات على مواعيد التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021 ومونديال 2022.

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي بتعديل مواعيد التصفيات بعد إعادة موعد كأس الأمم الإفريقية لموعدها السابق في يناير.

وطبقات للتعديلات الجديدة، سيواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021، فى 23، و31 مارس المقبل

ويلعب المنتخب المصري في مجموعة تضم كلا من توجو، وكينيا، وجزر القمر.

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الخامسة من التصفيات فى الفترة من 1 إلى 9 يونيو المقبل، فيما تقام الجولة السادسة فى الفترة من 31 أغسطس، وحتى 8 سبتمبر.