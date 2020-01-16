رياضة | قرارات حاسمة من رئيس طنطا وتجديد الثقة بالجهاز الفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرارات حاسمة من رئيس طنطا وتجديد الثقة بالجهاز الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس إدارة نادي طنطا بقيادة المحاسب قايز عريبي ، بيانا يوجد به بعض القرارات التي تم إتخاذها ضد كلا من اللاعبين وموقف الجهاز الفني من البقاء او الرحيل في فريق كرة القدم بنادي طنطا ، وجاء نص البيان كالآتي :-

قرار مجلس إدارة نادى طنطا الرياضى ، بتاريخ الخميس 16/1/2020م ، بخصوص سوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

• استعرض مجلس إدارة النادى نتائج اللقاء الذى جمع بين السيد المحاسب/ فائز عريبى .. رئيس مجلس الإدارة والكابتن / أيمن المزين المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم والذى عرض فيه الأخير وجهة نظره فى الأسباب التى أدت إلى سوء نتائج العديد من المباريات وسوء الأداء من جانب معظم اللاعبين وإعلانه تحمله المسئولية كاملة .. ووعد ببذل أقصى جهد له ولجهازه المعاون ولاعبيه لإعادة الفريق إلى مستواه الحقيقى والمعهود عنه والذى بأمر الله يؤهله الى تقديم عروض ونتائج جيدة فى الفترة القليلة القادمة تضعه فى مركز متقدم آمن بجدول المسابقة.

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• كما أبلغه السيد رئيس مجلس الإدارة أنه على الرغم من توفير جميع الاحتياجات والمطالب اللازمة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى .. والتى تتم على أعلى مستوى يتماثل مع أكبر الأندية المصرية من إقامة وتغذية وملابس وانتقالات ومبيت بأفخر الفنادق ومكافآت مجزية ورعاية طبية وعلاج وحسن معاملة.

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• إلا أن الفريق يؤدى فى العديد من المباريات بصورة سيئة تعكس مدى السلبية والتخاذل وضعف الروح القتالية وعدم الإصرار وفقد العزيمة لدى الكثير من اللاعبين مما أدى إلى هزائم متكررة بأداء باهت ضعيف تزيل بها الفريق جدول المسابقة مهددا بصورة كبيرة بعدم الاستمرار فى مسابقة الدورى الممتاز حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

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• الأمر الذى يصبح معه النادى مهدرا لأمواله التى يعلم الله وحده كيف يتم تدبيرها للانفاق على هذا الفريق

وعلى كل ما تقدم فقد قرر مجلس الإدارة ما يلى :-

1. وقف صرف المستحقات المالية للفريق.

2. توقيع عقوبة مالية قدرها (000 100 جنيه) مائة ألف جنيها على جميع اللاعبين الذين شاركوا فى تلك المباريات التى كان حصادها الهزيمة والأداء السيئ.

3. مجلس إدارة النادى حال تحسن النتائج ووصول الفريق لمركز متقدم بجدول المسابقة سوف يعيد النظر فى تلك العقوبات المالية.

4. يجدد المجلس الثقة الكاملة فى السيد المدير الفنى وجهازه المعاون.

يذكر أن هذة القرارات جاءت بعد فقد النقاط في الفتره الأخيره ، والخسارة الأخيره بنتيجة كبيره من الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.