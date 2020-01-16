رياضة | جماهير الزمالك تطالب بمدرب أحمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الزمالك تطالب بمدرب أحمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت اليوم الخميس جماهير نادي الزمالك بتدشين هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان "مدرب أحمال للزمالك"، لحث مجلس إدارة القلعة البيضاء بالتعاقد مع مسؤول أحمال للفريق بعد رحيل اليوناني انطونيو.

وتصدر هاشتاج جماهير نادي الزمالك ضمن الأكثر تداول داخل جمهورية مصر العربية، حيث قام أكثر من ٥٠ الف شخص بالتغريد حول المطالبة بالتعاقد مع مدرب أحمال لفريق الزمالك.

وشهدت التغريدات الخاصة بالجماهير مطالب بالتعاقد مع مدرب أحمال بعد ظهور زيادات في الأوزان لبعض اللاعبين خلال مواجهات الزمالك الأخيرة في مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وطالب البعض الآخر بالتعاقد مع مدرب أحمال للفريق خوفا من تأثر اللاعبين بضغط المباريات الكبير بين المواجهات المحلية والافريقية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن اليوناني انطونيو رحل عن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك منذ أسابيع، حيث قال امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بأن انطونيو طلب مغادرة البلاد لظروف عائلية، مؤكدا على التعاقد مع مدرب أحمال جديد خلال الفترة المقبلة.

