رياضة | رادار ليفربول يتوجه لإيطاليا ويزاحم يوفنتوس على صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رادار ليفربول يتوجه لإيطاليا ويزاحم يوفنتوس على صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إيطالية أن نادي ليفربول الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع نجم فريق بريشيا الإيطالي "ساندرو تونالي" في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ووفقاً لشبكة كالتشيو ميركاتو الشهيرة، عبر شبكة Sport Witness ، فإن إدارة الريدز تراقب اللاعب الملقب بـ "بيرلو الجديد" منذ وقت بعيد، تمهيداً للتقدم بعرض رسمي من أجل خدماته.

وأضافت الشبكة، أن ليفربول حدد مبلغ 42.7 مليون جنيه استرليني، كقيمة مبدئية لضم نجم الوسط الدولي صاحب الـ 19 عاماً.

Advertisements

وصرح رئيس نادي بريشيا ماسيمو سيلينو، أن ليفربول تواصل معه بالفعل لضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الجاري.

وبرز تونالي بشكل كبير مع فريقه بريشيا هذا الموسم، مما جعله يستحق استدعاء المدير الفني للمنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني.

وبذلك ينضم ليفربول للثنائي الإيطالي يوفنتوس وإنتر ميلان، والثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، أبرز المهتمين بخدمات اللاعب.