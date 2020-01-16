رياضة | باريس يستعد لتوجيه ضربة قاضية لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يستعد لتوجيه ضربة قاضية لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير صحفي اليوم الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يستعد لتوجيه ضربة قاضية لأحلام فريق برشلونة الأسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لشبكة ESPN، فإن النجم البرازيلي نيمار، قد يقوم بالتوقيع على عقد جديد مع إداراة النادي الباريسي، حال سجل الفريق تقدماً كبيراً في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وذكر الصحفي جوليان لورانس، الصحفي بالوكالة الشهيرة، أن نيمار سيؤجل فكرة التفاوض مع النادي حتى أبريل أو مايو المقبل، انتظاراً لما سيحرزه الفريق من تقدم في البطولة الكبيرة.

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وأضاف الصحفي أن نيمار سيكون منفتحاً على فكرة تمديد التعاقد في حال بلوغ النادي أدوار متقدمة، وبذلك ستستحيل عملية عودته لبرشلونة الصيف المقبل.

وفي حال موافقة نيمار على توقيع عقد جديد، سيعني ذلك توجيه ضربة قاضية لبرشلونة، الساعي لإستعادة اللاعب منذ الصيف الماضي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق، برغبة نيمار في مغادرة ملعب حديقة الأمراء في الميركاتو الصيفي القادم، والعودة مجدداً لبرشلونة.

ويبدأ النادي العاصمي مشواره في الأدوار الإقصائية أمام بوروسيا دورتموند الألماني في فبراير المقبل من دور الـ 16، الدور الذي فشل الفريق في تخطيه في آخر نسختين.