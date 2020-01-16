رياضة | القناة يبدأ استعداداته للنجوم في افتتاحية الدور الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يبدأ استعداداته للنجوم في افتتاحية الدور الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباته عصر اليوم علي ملعب القناة القديم بالاسماعيليه استعدادا لمواجهة النجوم الاثنين المقبل في افتتاحية الدور الثاني لدوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة

افتتح التدريب ببعض المحطات البدنية ثم تدريبات بالكرة وقسم الفريق لمجموعتين مجموعة تحت إشراف حمزة الجمل والمجموعة الأخري تحت إشراف محمد حمص

وانتهي التدريب بتقسيمة علي منتصف الملعب بينما خاض رباعي حراس المرمى تدريب مكثف تحت إشراف مدرب حراس المرمى محمد نسيم

Advertisements

وحضر التدريب من جانب مجلس الإدارة عضوي مجلس الإدارة محمد عناني وايهاب نشأت لتدعيم الفريق قبل مواجهته المهمة القادمة

يذكر أن اللقاء الأول انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف علي ملعب القناة القديم بالاسماعيليه

وعاد الي تدريب القناة اليوم المصابين محمد يسري بعد إصابة في العضلة الضامة عقب لقاء كوكاكولا وحسام عبد الواحد بعد إصابة في العضلة الأمامية في لقاء كوكاكولا وأحمد مصطفي لالا بعد إصابة في تدريب الفريق في انكل القدم غاب علي اثره اخر جولتين بالدور الاول ومحمد عبد الستار عقب إصابته قبل لقاء منتخب السويس وانضم للتدريبات ايضا المهاجم الجديد احمد الصعيدي

ويغيب عن اللقاء القادم أمام النجوم علاء البدري لاعب خط وسط الفريق بسبب الإيقاف