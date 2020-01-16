رياضة | كوكاكولا يضم لاعب التقدم السعودي في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوكاكولا يضم لاعب التقدم السعودي في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو فريق الكرة الأول بنادي كوكاكولا، في التعاقد مع جابر سالم، لاعب التقدم السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المتوقع أن يصل علاء صلاح المحترف ف الدانيمارك، غداً من أجل إنهاء إجراءات التعاقد معه.

كما تعاقد الفريق مع كلا من أحمد الحسيني لاعب بتروجيت، ورمضان ربيع لاعب النصر للتعدين، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي .

ويسعى مسئولي النادي في التعاقد مع المراكز التي يحتاجها الفريق فى الميركاتو الشتوى من أجل سد الثغرات التى يعانى منها الفريق، وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول.

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وشهدت فترة توقف الدوري، خلال التدريبات الجماعية للفريق على تركيز الجهاز الفني للفريق بقيادة ممدوح عبدالحي، على النواحي الخططية والتكتيكية، للحفاظ على مجهودهم البدني.

واستغل فريق كوكاكولا فترة التوقف، في خوض مباراتين ودية الأولي كانت أمام فريق الداخلية والتي انتهت بفوز كوكاكولا بثلاث أهداف مقابل هدفين، والثانية كانت أمام حرس الحدود والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويفتتح فريق كوكاكولا مشواره في الدوري أمام النصر، يوم الاثنين المقبل، على ملعب الأخير، في الجولة الثانية عشر بدوري القسم الثاني.

وسبق وأن قابل الثنائي بعضهم بالدور الأول وانتهت المباراة بفوز كوكاكولا بهدف نظيف سجله اللاعب محمد ناجي "جدو".

ويحتل فريق كوكاكولا المركز الخامس برصيد 16 نقطة، فيما يأتي فريق النصر في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.