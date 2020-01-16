رياضة | عاجل.. تعديلات في مواعيد الدوري المصري بعد قرار "كاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعديلات في مواعيد الدوري المصري بعد قرار "كاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلات على مواعيد عدد من المباريات بالدوري المصري الممتاز على خلفية قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتغيير موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وذكر اتحاد الكرة في بيانه الرسمي منذ قليل: "بناء على التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم على مواعيد المباريات التي تشارك بها الأندية المصرية في البطولتين الإفريقية والعربية .. قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواعيد بعض مباريات الجولتين 15 و 16 من مسابقة الدوري الممتاز تبعا لذلك على النحو التالي:

الجولة 15:

الاسماعيلي والإنتاج الحربي : 5 مساء الخميس 30 يناير بستاد الإسماعيلية.

الاتحاد السكندري وسموحة : 7:30 مساء الخميس 30 يناير بستاد الأسكندرية.

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الجولة 16:

أسوان والإسماعيلي : 2:30 بعد ظهر الاثنين 3 فبراير بستاد أسوان.

الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري: 5 مساء الاثنين 3 فبراير بستاد السلام.

كما قررت تقديم مباراة الأهلي مع إنبي ضمن الجولة 15 بعد اتساع الفارق الزمني بين المباريات نتيجة التأجيل الأفريقي لتقام 7:30 مساء الأربعاء 22 يناير بستاد القاهرة.

فيما تقرر إقامة مباراة اف سي مصر مع بيراميدز المقرر لها يوم 29 يناير الحالي في السابعة والنصف مساء بدلا من الخامسة بعد أن خلى اليوم نفسه من عدة مباريات نتيجة تحريك مواعيدها، ولاتاحة الفرصة أمام المشاهدين لمتابعة مباراتي ذلك اليوم (اف سي مصر وبيراميدز / المصري والجونة)