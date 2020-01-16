رياضة | عاجل - أليو بادجي يصل القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - أليو بادجي يصل القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعلن النادي الأهلي رسميًا ظهر اليوم الخميس تعاقده رسميًا مع المهاجم السنغالي بادجي لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بداية من يناير الجاري ولمدة ٤ مواسم ونصف، بناءًا على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.
ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للكشف الظبي غدًا الجمعة بأحد مستشفيات القاهرة قبل تقديمه رسميًا لوسائل الإعلان.
وسينتظم بادجي في تدريبات الأهلي عقب إتمام كافة الأمور الخاصة به حيث سيتم قيده في قائمة الفريق الأحمر بدلًا من المغربي وليد أزارو الذي بات قريبًا من الرحيل عن النادي الأحمر.
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد أكد في تصريحات صحفية بأن النادي الأحمر تعاقد مع أليو بادجي مقابل 2 مليون يورو وسيتم تسديد خلال عام ونصف.