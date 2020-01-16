رياضة | في مباراة ركلات الجزاء.. أسوان يفرض التعادل على المصري في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مباراة ركلات الجزاء.. أسوان يفرض التعادل على المصري في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض نادي أسوان التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام المصري البورسعيدي في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

تقدم أسوان في النتيجة مبكرا مع الدقيقة 12 عبر فادي فريد وفي الدقيقة 45 عادل للمصري عمرو موسى من ركلة جزاء ، وجاء هدف التقدم للفريق الأسواني مع الدقيقة 59 عن طريق محمد جابر من ركلة جزاء .

وانتظر الفريق البورسعيدي 6 دقائق فقط من أجل إدراك هدف التعادل عن طريق عمرو موسى من ركلة جزاء أخرى.

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واحتسب الحكم أحمد العدوي 4 ركلات جزاء في مباراة مثيرة على ملعب الجيش بالسويس ، تم تسجيل ثلاث منها بنجاح ، في حين أضاع سعيد سانبوري ركلة واحدة في شوط اللقاء الأول.

بتلك النتيجة ، رفع المصري رصيده للنقطة السادسة عشر في المركز الحادي عشر ، ورفع أسوان رصيده للنقطة التاسعة لكن ما زال يتذيل جدول ترتيب الدوري.