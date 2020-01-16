رياضة | موعد الظهور الأول لـ"بادجي" مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد الظهور الأول لـ"بادجي" مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الخميس تعاقده رسميًا مع المهاجم السنغالي أليو بادجي لمدة 4 مواسم ونصف قادمًا من رابيد فيينا النمساوي.

ومن المنتظر أن يجري اللاعب الكشف الطبي غدًا الجمعة بأحد مستشفيات القاهرة على أن يتم تقديمه بعدها لوسائل الإعلام.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الأهلي بعد غد السبت بعد إنهاء كافة الأمور الخاصة به، ليبدأ مهمته مع النادي الأهلي.

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ومن المتوقع عدم مشاركة اللاعب أو ضمه لقائمة الأهلي في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب والمقرر لها مساء الأحد المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتوقع أن يكون اللاعب متواجدًا في قائمة الأهلي خلال مباراة النجم الساحلي التونسي والمقرر لها يوم 26 من يناير الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد أكد في تصريحات صحفية بأن النادي الأحمر تعاقد مع أليو بادجي مقابل 2 مليون يورو وسيتم تسديد خلال عام ونصف.