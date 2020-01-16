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ليفربول مستعد لدفع مبلغ خيالي مقابل ضم نجم البوندسليغا

يستعد نادي ليفربول لدفع مبلغ ضخم للحصول على خدمات مهاجم نادي ليفركوزن الألماني كاي هافرتس (20 عاما)، حسبما ذكرت وسائل إعلامية. فهل يصبح هافرتس أغلى صفقة في تاريخ ليفربول بعد فيرجيل فان دايك؟

يستعد نادي ليفربول الألماني لدفع مبلغ 125 مليون يورو لشراء عقد مهاجم نادي ليفركوزن كاي هافرتس، حسبما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية استنادا إلى مصادر ألمانية لم تكشف عن هويتها. وإذا ما كلفت صفقة هافرتس هذا المبلغ الذي أوردته الصحيفة الإسبانية، فإنها ستكون أكبر صفقة في تاريخ نادي ليفربول بعد صفقة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك التي بلغت قيمتها 85 مليون يورو.

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ويمتد عقد هافارتس مع نادي ليفركوزن إلى غاية صيف 2022. وقد تمكن المهاجم الألماني البالغ من العمر 20 عاماً من خوض 21 مباراة هذا الموسم سجل خلالها ثلاثة أهداف فقط. ويسعى هافارتس إلى التركيز على مباريات مرحلة الإياب من أجل استرجاع مستواه الذي تراجع في المباريات الأخيرة لمرحلة ذهاب الدوري الألماني (بوندسليغا)

وإلى جانب نادي ليفربول، يحظى المهاجم الألماني الشاب باهتمام أندية أوروبية كبيرة، من بينها العملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة. كما سبق لنادي بايرن ميونيخ أن أبدى رغبته في ضم هافرتس الذي عبر هو الآخر عن ترحيبه باهتمام بايرن ميونيخ، مؤكدا أنه "يتصور إمكانية الانتقال إلى صفوفه".