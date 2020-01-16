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شكرا لقرائتكم خبر عن «ألميريا الأسباني» يوزّع تيشيرتات مجانًا في شوارع ومدارس مصر (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادي ألميريا الإسباني، برئاسة تركي آل الشيخ، تنظيم حملات توعية في المدارس المصرية، وتوزيع تي شيرت الفريق الأول لكرة القدم على الأطفال.
ونشر رئيس النادي، تركي آل الشيخ، على صفحته، عددا من الفيديوهات، أثناء تلك الحملات، وتوزيع تي شيرت النادي في المدارس، وصورًا أثناء توزيعها في عدد من الشوارع.
وكتب آل الشيخ: «نادي ألميريا قرر إنه يسيب بصمة في أطفال مصر بحملات التوعية في المدارس، كنوع من نشر البسمة اللي كتير من أطفالنا محتاجينها لتشجيع العمل الخيري، معا لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية ونشر الأمل».
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